Капитан «Металлурга»: мы можем дать отпор силовой борьбе «Торпедо»

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев высказался о предстоящей серии второго раунда плей-офф с «Торпедо». Серия начнётся 9 апреля матчем в Магнитогорске.

– Выездной матч с «Торпедо» в регулярке получился жарким, были стычки и драки. В плей-офф будет похожая игра?

– Предыдущий соперник попробовал играть с нами в силовом плане, напугать, применять психологические моменты, но ничего не получилось. Считаю, мы хорошо приняли тот вызов. Как будет играть «Торпедо» и что они предпримут – узнаем уже скоро. Будем отталкиваться от своей игры, мы в первую очередь играем в хоккей. Если кто-то захочет с нами попробовать пойти в силовую борьбу, можем дать отпор, — цитирует Яковлева пресс-служба клуба.