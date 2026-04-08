Хоккей Новости

Директор «Металлурга» — о «Торпедо»: хорошая, быстрая команда. Будет серьёзная серия

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал низкую результативность команды в серии с «Сибирью» и оценил соперника по второму раунду плей-офф — нижегородское «Торпедо».

– Что скажете о «Торпедо» как о сопернике?
– Хорошая, быстрая команда. Они доказали своей игрой, что умеют играть против быстрых и техничных игроков. Будут серьёзные игры и серия, мы к этому готовимся.

– Какие мысли оставили последние матчи с «Сибирью»? Для «Металлурга» они получились несвойственные, «футбольные» счета. Не считаете, что «Торпедо» может сыграть в подобном стиле?
– Мы рассчитываем на все варианты и готовимся к любому исходу событий. Хорошо, что неплохо сыграли первые игры, достаточно много забили. В то же время у нас есть игры и с малым количеством заброшенных шайб, неплохо сыграли как оборона, так и вратари. Так что готовимся к разным сценариям, — цитирует Бирюкова пресс-служба клуба.

