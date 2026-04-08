«Торонто» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 2:30 мск

В ночь на 9 апреля продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Торонто (Канада) состоится встреча между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч на стадионе «Скоушабэнк-Арена» начнётся в 2:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 апреля 2026, четверг. 02:30 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон

Это третья игра из трёх запланированных между командами в текущей регулярке. В первом матче сильнее был «Вашингтон» со счётом 4:2. Во второй встрече столичный клуб победил всухую со счётом 4:0.

В нынешнем сезоне «Торонто» провёл 77 встреч, в которых набрал 78 очков, клуб расположился на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 87 очками после 78 матчей находится на 12-й строчке Востока.