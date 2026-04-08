Владимир Крикунов рассказал, что именно не хватает ЦСКА под руководством Никитина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об игре ЦСКА под руководством Игоря Никитина в текущем сезоне и поделился ожиданиями от серии плей-офф армейского клуба с «Авангардом».

«Никитин уже перестроил ЦСКА, но им немного не хватает бомбардиров. Маловато забивают москвичи, хотя иногда бывает по пять шайб, но в основном около двух голов. Оборона у ЦСКА хорошая. Чтобы добавить в атаке, нужно дать игрокам побольше свободы. Интересная серия будет.

Вряд ли для Никитина противостояние с «Авангардом» будет очень особенным и принципиальным, потому что он давно уже не в Омске. Если бы он играл с «Локомотивом», принципиальность была бы», — цитирует Крикунова Metaratings.