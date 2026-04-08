Главный тренер «Авангарда» Буше высказался о первом матче в серии Кубка Гагарина с ЦСКА

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поделился ожиданиями от первого матча серии Кубка Гагарина с ЦСКА.

«Каждый раунд определённо сложный: во втором, как и в первом, всё зависит также и от того, с кем ты играешь и на какой стадии ты играешь. Если в первой серии ты выше в таблице, то на тебя оказывается определённое давление, и здесь психология, конечно же, играет важную роль, потому что на тебя этот фактор давит. Во втором раунде тоже смотришь, против кого ты действуешь. Это может быть более силовая команда или более скоростная команда. В каждом раунде важны абсолютно все компоненты», — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».