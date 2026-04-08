Хоккей Новости

Александр Овечкин номинирован на приз «Билл Мастертон Трофи»

«Вашингтон Кэпиталз» выдвинул российского капитана команды Александра Овечкина в качестве номинанта на «Билл Мастертон Трофи», который ежегодно вручается игроку лиги, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

Премия присуждается членами Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA). В число номинантов «Билл Мастертон Трофи» включают по одному игроку из каждой команды лиги. Российские хоккеисты ни разу не становились обладателями этого приза. В 2025 году обладателем награды стал канадский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Шон Монахан.

