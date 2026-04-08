Киселевич — об «Авангарде»: серия с «Нефтехимиком» не убедила меня, что это финалист

Олимпийский чемпион, член комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Богдан Киселевич поделился ожиданиями от итогов серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» — ЦСКА.

«Для меня — самая интересная серия. Интересно, как ЦСКА будет справляться с «Авангардом», и наоборот. Амбициозные, структурные команды. Мы видим план Ги Буше, который отказался от Ткачёва и избавился от Костина. «Авангард» играет в хоккей, который проповедует тренер — с подкатыванием, со скоростью, с давлением на ворота, интересно выстроенной средней зоной.

Но есть и минусы — от Маклауда я ждал большего в первом раунде. В том году он играл сильнее. Костя Окулов хорош во взаимодействии, Коля Прохоркин забивает важные годы, про Дамира Шарипзянова там нечего и говорить. Но серия с «Нефтехимиком» не убедила меня в том, что перед нами — будущий финалист», — цитирует Киселевича сайт КХЛ.

