Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин заявил, что примет решение о своём будущем в «Вашингтоне» летом

Александр Овечкин заявил, что примет решение о своём будущем в «Вашингтоне» летом
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о своём будущем в стане столичного клуба.

— Алекс, было много разговоров о том, станет ли этот сезон твоим последним или нет. Ты принял решение?
— Ещё нет. Мы собираемся принять решение летом. Я должен поговорить со своей семьёй, с руководством команды. Мы примем решение летом.

— Что для тебя будет самым важным при принятии этого решения?
— Это касается здоровья, в сентябре мне исполнится 41 год, так что нужно отнестись к этому с умом, — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

В текущем сезоне Овечкин сыграл 78 матчей, в которых набрал 61 (31+30) очко.

