Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-нападающий «Северстали» Ильин пополнил состав фарм-клуба «Питтсбурга»

Экс-нападающий «Северстали» Ильин пополнил состав фарм-клуба «Питтсбурга»
Комментарии

Российский нападающий Михаил Ильин пополнил состав фарм-клуба «Питтсбург Пингвинз» «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз». Об этом сообщает пресс-служба «пингвинов». Напомним, летом 2025 года Ильин подписал трёхлетний контракт новичка с «Питтсбург Пингвинз».

Михаил является воспитанником системы «Северстали». В текущем сезоне КХЛ он провёл 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 44 (14+30) очка. В розыгрыше плей-офф нападающий принял участие в пяти встречах, где забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу. Сезон-2025/2026 Ильин провёл в «Северстали» на правах аренды.

«Северсталь» в первом раунде плей-офф КХЛ проиграла «Торпедо» со счётом 1-4.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android