Сергей Андронов: «Локомотив» — это продукт, результат работы Игоря Никитина
Олимпийский чемпион Сергей Андронов высказался о серии второго раунда Кубка Гагарина — 2026 между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым».
«На бумаге эти две команды вообще не стоит сравнивать. Моё мнение — «Локомотив» — это продукт, результат работы Игоря Никитина. Я не вижу, что там что-то поменялось по сравнению с прошлым годом в структуре игры, в рисунке игры. И, на мой взгляд, это к лучшему.
Уфа мне очень понравилась в первом раунде, ребята честно играют, молодые выходят на лидирующие роли. В Уфе я вижу угрозу для «Локомотива» — есть исполнители, видна рука тренера, который ведёт команду и направляет её», — цитирует Андронова сайт КХЛ.
