«Авангард» в конце второго периода забросил ЦСКА при игре в меньшинстве

В эти минуты в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» проходит первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимает ЦСКА. Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу омского клуба. Счёт в серии — 0-0. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.

На 35-й минуте встречи Майкл Маклауд вместе с партнёром по «Авангарду» убежал в быструю атаку в меньшинстве и забросил вторую шайбу хозяев во встрече.

Отметим, что ЦСКА не обыгрывал «Авангард» в основное время с 2022 года.