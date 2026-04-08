«Авангард» в конце второго периода забросил ЦСКА при игре в меньшинстве
В эти минуты в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» проходит первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимает ЦСКА. Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу омского клуба. Счёт в серии — 0-0. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
08 апреля 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Окулов (Потуральски, Шарипзянов) – 11:49 (5x4) 2:0 Маклауд (Фьоре) – 34:32 (4x5)
На 35-й минуте встречи Майкл Маклауд вместе с партнёром по «Авангарду» убежал в быструю атаку в меньшинстве и забросил вторую шайбу хозяев во встрече.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Отметим, что ЦСКА не обыгрывал «Авангард» в основное время с 2022 года.
