Защитник «Авангарда» Чистяков получил травму колена в игре с ЦСКА

В эти минуты в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» проходит первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимает ЦСКА. После второго периода счёт 2:0 в пользу омского клуба. Счёт в серии — 0-0. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.

В середине первого периода защитник «Авангарда» Семён Чистяков попал под силовой приём от форварда армейцев Клима Костина. Чистяков упал на лёд и держался за колено правой ноги. Хоккеист покинул площадку при помощи партнёров по команде. На второй период игрок обороны не вышел.

