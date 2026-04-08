Защитник «Авангарда» Чистяков получил травму колена в игре с ЦСКА

Защитник «Авангарда» Чистяков получил травму колена в игре с ЦСКА
В эти минуты в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» проходит первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимает ЦСКА. После второго периода счёт 2:0 в пользу омского клуба. Счёт в серии — 0-0. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
08 апреля 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
3-й период
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Окулов (Потуральски, Шарипзянов) – 11:49 (5x4)     2:0 Маклауд (Фьоре) – 34:32 (4x5)    

В середине первого периода защитник «Авангарда» Семён Чистяков попал под силовой приём от форварда армейцев Клима Костина. Чистяков упал на лёд и держался за колено правой ноги. Хоккеист покинул площадку при помощи партнёров по команде. На второй период игрок обороны не вышел.

