Артюхин — о «Динамо»: Квартальнов в стрессовых ситуациях принимает неправильные решения

Бывший форвард сборной России и клубов КХЛ Евгений Артюхин поделился ожиданиями от серии второго раунда Кубка Гагарина — 2026 между минским «Динамо» и «Ак Барсом».

— Серия минского «Динамо» и «Ак Барса», пожалуй, самая непредсказуемая во втором раунде. Чего стоит ждать от этого противостояния?

— Я бы назвал Минск фаворитом. Всё‑таки в плане атаки эта команда мощнее играет. Но в целом серия будет равной, всё будут решать нюансы. Я опасаюсь того, что у «Динамо» что‑то может пойти не так. Потому что их главный тренер Дмитрий Квартальнов в стрессовых ситуациях принимает неправильные решения, — как бы это на команде не сказалось.

— Многие считают «Динамо» командой одного звена, связка Энэс ‑ Пинчук ‑ Лимож набрала сумасшедший ход. Действительно ли главный рецепт для победы в серии «Ак Барса» — необходимость закрыть именно это сочетание?

— Я с этим не согласен. В «Динамо» есть молодые перспективные ребята, которые показывают хороший результат и забрасывают шайбы. Есть ещё и Мороз, и Вадим Шипачёв хорошо выглядит. Так что Минск — точно не команда одного звена, — цитирует Артюхина «Матч ТВ».