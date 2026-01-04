«Авангард» дома всухую победил ЦСКА и вышел вперёд в серии 1/4 финала Кубка Гагарина

В Омске прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду ЦСКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:0. Счёт в серии – 1-0 в пользу «ястребов».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
На 12-й минуте первого периода Константин Окулов открыл счёт в игре. На 15-й минуте второго периода Майкл Маклауд удвоил преимущество хозяев, забросив в меньшинстве. В конце игры Окулов установил окончательный счёт, поразив пустые ворота и оформив дубль.
Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 10, 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.
* — при необходимости.
- 8 апреля 2026
