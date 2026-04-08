Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов: «Вашингтон» в этом сезоне сыграл плохо, и на Овечкине тоже лежит ответственность

Фетисов: «Вашингтон» в этом сезоне сыграл плохо, и на Овечкине тоже лежит ответственность
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о выступлении «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным в текущем сезоне.

«Для Саши сейчас настаёт непростое время, потому что сезон не очень удачно складывается для его команды. Хотя он ещё раз подтвердил свою уникальность, потому что столько сезонов забивать больше 30 голов не удавалось великим хоккеистам, с кем его теперь сравнивают. И сейчас он приближается к этой небывалой для общего понимания того, насколько это возможно, цифре.

Но команда в этом сезоне сыграла плохо, и на нём как на лидере тоже лежит ответственность за это. Хотя он не может отвечать за всю команду, ведь свою работу голеадора Саша выполнил», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Фетисов объяснил, почему он хочет от Овечкина продления контракта с «Вашингтоном»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android