Игорь Бахмутов: у «Лады» шансов выиграть Кубок Гагарина больше, чем у «Автомобилиста»

Российский экс-хоккеист и функционер Игорь Бахмутов высказался о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера «Автомобилиста».

«Деньги, состав, новая арена, тренерский опыт Кудашова — основополагающие факторы для достижения результата «Автомобилистом». Всё вроде бы есть. А потом, если не будет результата, мы покопаемся в памяти и скажем: «А вот это-то мы не учли».

Алексей Николаевич давно уже тренирует, но, к сожалению, у него нет результата. Вот это единственный пробел в его тренерской биографии. За 13 лет ни одного Кубка Гагарина — как-то многовато. За этот отрезок уже можно было бы выиграть трофей. Он же работал в командах первого порядка КХЛ. С человеческой точки зрения Кудашову хочется пожелать успехов и побед. Я его хороший приятель, товарищ, одногодок, можно сказать. Давно слежу за ним. Когда я работал в «Торпедо», я же его приглашал в клуб на роль тренера, когда он уже завершал игровую карьеру. Он мне тогда ответил, что заканчивает в ХК «МВД» в роли игрока-тренера и становится тренером там. Поэтому наше знакомство ещё тогда началось.

Из-за этого я за ним пристально слежу. Вроде у него всё есть, но нет результата. Я не удивился, что его назначили в «Автомобилист». У нас реально немного тренеров, которые на слуху, на виду. Не ноунеймов, как модно сейчас говорить. Люди любят писать в комментариях: «Кого назначили? Что это за ноунейм? Дайте нам имя!» Я таким говорю, что можно Киркорова назначить. Его все знают. У нас колода тренеров небольшая. Рад за Исакова в «Торпедо», Люзенкова в «Сибири», Десяткова в «Ладе». Десятков в сложнейших условиях работает в Тольятти. Мне кажется, у «Лады» шансов больше выиграть Кубок Гагарина, чем у Екатеринбурга», — цитирует Бахмутова Legalbet.