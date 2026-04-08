Владислав Третьяк: россиянам тяжело будет выиграть выборы президента ИИХФ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о возможности победить на выборах президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) представителю России.

— Тардиф уже сообщил, что не будет участвовать в новых выборах президента ИИХФ. Кто может стать новым руководителем федерации, есть ли у кого‑то из россиян шансы возглавить мировой хоккей?

— Россиянам, мне кажется, тяжело будет [выиграть выборы], — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

Напомним, ранее Люк Тардиф сообщил, что покинет пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации.