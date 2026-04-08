«Это будет грустный день». Вратарь «Вашингтона» Томпсон о возможном уходе Овечкина из НХЛ

«Это будет грустный день». Вратарь «Вашингтона» Томпсон о возможном уходе Овечкина из НХЛ
Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон перед игрой с «Торонто Мэйпл Лифс» высказался о возможном уходе Александра Овечкина из НХЛ.

«Я думаю, все в этой комнате, очевидно, хотят, чтобы он вернулся [ещё раз в Торонто]. Он долго был особенным игроком в этой лиге, а теперь он просто хороший друг. Это будет грустный день, когда бы он ни решил уйти», — приводит слова Томпсона журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин сыграл 78 матчей, в которых набрал 61 (31+30) очко.

Ранее капитан «Вашингтона» заявил, что примет решение о своём будущем летом.

