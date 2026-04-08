Никитин: ЦСКА играл продолжение прошлой серии. А здесь команда другая: опыт, мастерство

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (0:3, 0-1).

«Серия продолжается, готовимся к следующей игре. Сегодня ЦСКА не хватило сыграть на максимуме своих возможностей. Мы сегодня, к сожалению, играли продолжение предыдущей серии. А здесь команда другая, здесь опыт, мастерство», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии 1/4 финала состоятся 10, 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* — при необходимости.