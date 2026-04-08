«Если хочешь дождаться ошибки — вставай в очередь». Никитин — о поражении ЦСКА 0:3

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (0:3, 0-1) рассказал об игре армейского клуба во встрече.

«Классная команда тем и отличается, что правильно реагирует и на хорошие, и на плохие матчи. Нам важно правильно отреагировать в следующей игре, вот и всё. Если ты хочешь дождаться ошибки соперника, то вставай в очередь. Если соперник с понятной целью для себя играет, то нужно заставлять его ошибаться», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии 1/4 финала состоятся 10, 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* — при необходимости.