Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался после сухой победы над ЦСКА

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победную встречу с ЦСКА (3:0, 1-0) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Всё вышло так, как мы и ожидали. Плотный боевой матч двух команд, которые здорово обороняются и не дают друг другу много шансов. В регулярном чемпионате ЦСКА мы обыграли 2:1 и 2:0, это были очень плотные матчи. Сегодня мы тоже себя хорошо показали, но есть моменты, которые мы можем подчистить, улучшить. По ходу серии команды будут друг к другу адаптироваться, каждый матч — новая история. Но первый раунд показал, что мы можем подстраиваться под соперника. Эта серия будет силовой, физической, мы отлично к этому готовы, у нас много ребят, которые хороши для игры в силовой хоккей», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.