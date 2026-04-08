Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался после сухой победы над ЦСКА

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победную встречу с ЦСКА (3:0, 1-0) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
08 апреля 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Окулов (Потуральски, Шарипзянов) – 11:49 (5x4)     2:0 Маклауд (Фьоре) – 34:32 (4x5)     3:0 Окулов – 59:46 (en)    

«Всё вышло так, как мы и ожидали. Плотный боевой матч двух команд, которые здорово обороняются и не дают друг другу много шансов. В регулярном чемпионате ЦСКА мы обыграли 2:1 и 2:0, это были очень плотные матчи. Сегодня мы тоже себя хорошо показали, но есть моменты, которые мы можем подчистить, улучшить. По ходу серии команды будут друг к другу адаптироваться, каждый матч — новая история. Но первый раунд показал, что мы можем подстраиваться под соперника. Эта серия будет силовой, физической, мы отлично к этому готовы, у нас много ребят, которые хороши для игры в силовой хоккей», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

