Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лучший друг нанёс удар». Буше не ожидает возвращения Чистякова по ходу серии с ЦСКА

Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победной встречи с ЦСКА (3:0, 1-0) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина рассказал о травме защитника омского клуба Семёна Чистякова.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
08 апреля 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Окулов (Потуральски, Шарипзянов) – 11:49 (5x4)     2:0 Маклауд (Фьоре) – 34:32 (4x5)     3:0 Окулов – 59:46 (en)    

«Травма Семёна Чистякова? На данный момент мы не ждём его возвращения в этой серии, его лучший друг нанёс ему удар в колено», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в середине первого периода защитник «Авангарда» Семён Чистяков попал под силовой приём от форварда армейцев Клима Костина. Чистяков упал на лёд и держался за колено правой ноги. Хоккеист покинул площадку при помощи партнёров по команде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android