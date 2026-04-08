«Лучший друг нанёс удар». Буше не ожидает возвращения Чистякова по ходу серии с ЦСКА
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победной встречи с ЦСКА (3:0, 1-0) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина рассказал о травме защитника омского клуба Семёна Чистякова.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
08 апреля 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Окулов (Потуральски, Шарипзянов) – 11:49 (5x4) 2:0 Маклауд (Фьоре) – 34:32 (4x5) 3:0 Окулов – 59:46 (en)
«Травма Семёна Чистякова? На данный момент мы не ждём его возвращения в этой серии, его лучший друг нанёс ему удар в колено», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, в середине первого периода защитник «Авангарда» Семён Чистяков попал под силовой приём от форварда армейцев Клима Костина. Чистяков упал на лёд и держался за колено правой ноги. Хоккеист покинул площадку при помощи партнёров по команде.
