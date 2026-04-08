«Лучший друг нанёс удар». Буше не ожидает возвращения Чистякова по ходу серии с ЦСКА

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победной встречи с ЦСКА (3:0, 1-0) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина рассказал о травме защитника омского клуба Семёна Чистякова.

«Травма Семёна Чистякова? На данный момент мы не ждём его возвращения в этой серии, его лучший друг нанёс ему удар в колено», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в середине первого периода защитник «Авангарда» Семён Чистяков попал под силовой приём от форварда армейцев Клима Костина. Чистяков упал на лёд и держался за колено правой ноги. Хоккеист покинул площадку при помощи партнёров по команде.

