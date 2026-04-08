Ги Буше: мы хотели, чтобы Клим Костин покинул «Авангард»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победной встречи с ЦСКА (3:0, 1-0) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина рассказал об уходе форварда Клима Костина из омского клуба.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
08 апреля 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Окулов (Потуральски, Шарипзянов) – 11:49 (5x4) 2:0 Маклауд (Фьоре) – 34:32 (4x5) 3:0 Окулов – 59:46 (en)
— Чувствую ли я, что Клим Костин хочет что-то доказать «Авангарду», лично вам?
— Не имею привычки комментировать игроков другой команды. Мы хотели, чтобы он покинул наш коллектив, и никаких комментариев я давать не хочу, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии 1/4 финала состоятся 10, 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.
* — при необходимости.
