Форвард «Авангарда»: понятно, что у Клима Костина особый настрой на матчи с нами

Нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов оценил победный матч с ЦСКА (3:0, 1-0) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Обе команды разбирали друг друга, смотрели видео, было время подготовиться, так что «Авангард» и ЦСКА сейчас выходят и бьются. Не скажу, что было какое-то напряжение перед серией, скорее, был азарт, хотелось побыстрее начать уже играть. Наша тройка с Долженковым и Котляревским вместе начала играть только в прошлой серии, но потихонечку сыгрываемся, ищем эту «химию».

Понятно, что у Костина особый настрой на матчи с «Авангардом». Но не только он такой, у нас вот тоже от всех пацанов чувствовалась энергия», — передаёт слова Мартынова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.