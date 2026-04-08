Форвард «Авангарда»: понятно, что у Клима Костина особый настрой на матчи с нами
Нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов оценил победный матч с ЦСКА (3:0, 1-0) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
08 апреля 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Окулов (Потуральски, Шарипзянов) – 11:49 (5x4) 2:0 Маклауд (Фьоре) – 34:32 (4x5) 3:0 Окулов – 59:46 (en)
«Обе команды разбирали друг друга, смотрели видео, было время подготовиться, так что «Авангард» и ЦСКА сейчас выходят и бьются. Не скажу, что было какое-то напряжение перед серией, скорее, был азарт, хотелось побыстрее начать уже играть. Наша тройка с Долженковым и Котляревским вместе начала играть только в прошлой серии, но потихонечку сыгрываемся, ищем эту «химию».
Понятно, что у Костина особый настрой на матчи с «Авангардом». Но не только он такой, у нас вот тоже от всех пацанов чувствовалась энергия», — передаёт слова Мартынова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
