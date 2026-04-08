В КХЛ прокомментировали информацию о задолженностях по зарплате в «Салавате Юлаеве»

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги прокомментировала информацию о задолженностях по зарплате в «Салавате Юлаеве».

«По состоянию на 08.04.2026 у «Салавата Юлаева» нет задолженности по заработной плате. Вопросы, касающиеся иных аспектов финансовой деятельности, находятся в компетенции администрации клуба», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе КХЛ.

Ранее источник сообщал, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала пять банковских счетов уфимского «Салавата Юлаева». Сообщалось, что долг клуба перед ФНС составил 87 млн рублей. Ранее счета клуба были заморожены в феврале из-за долгов в размере 84 млн рублей.

