Охотюк: первый матч с «Авангардом» показал ЦСКА, будет другая серия — настоящий плей-офф

Охотюк: первый матч с «Авангардом» показал ЦСКА, будет другая серия — настоящий плей-офф
Защитник ЦСКА Никита Охотюк прокомментировал поражение в матче второго раунда плей-офф КХЛ с омским «Авангардом» (0:3, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
08 апреля 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Окулов (Потуральски, Шарипзянов) – 11:49 (5x4)     2:0 Маклауд (Фьоре) – 34:32 (4x5)     3:0 Окулов – 59:46 (en)    

«Этот матч нам показал, что нужно включаться, что будет другая серия, чем в первом раунде, более интенсивная — настоящий плей-офф. Нам нужно сделать правильные выводы, настырно идти на ворота, не поддаваться провокациям, играть в свой хоккей, показывать характер», — передаёт слова Охотюка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии 1/4 финала состоятся 10, 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* — при необходимости.

Материалы по теме
Никитин: ЦСКА играл продолжение прошлой серии. А здесь команда другая: опыт, мастерство
