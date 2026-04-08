Охотюк: первый матч с «Авангардом» показал ЦСКА, будет другая серия — настоящий плей-офф

Защитник ЦСКА Никита Охотюк прокомментировал поражение в матче второго раунда плей-офф КХЛ с омским «Авангардом» (0:3, 0-1).

«Этот матч нам показал, что нужно включаться, что будет другая серия, чем в первом раунде, более интенсивная — настоящий плей-офф. Нам нужно сделать правильные выводы, настырно идти на ворота, не поддаваться провокациям, играть в свой хоккей, показывать характер», — передаёт слова Охотюка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии 1/4 финала состоятся 10, 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* — при необходимости.