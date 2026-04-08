Владимир Крикунов считает, что Кучеров сможет забить 500 голов в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о достижении российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, забросившего 400 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

«Это большое достижение. Кучеров хорошо играет, парень талантливый. Он не завершает карьеру и не уезжает из НХЛ, а ещё поиграет. Думаю, что 500 голов точно наберёт. Конечно, это непросто для любого игрока, но для него это реально», – приводит слова Крикунова Metaratings.

Никита Кучеров набрал 127 (43+84) очков в 72 матчах и занимает второе место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги.