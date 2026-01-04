«Локомотив» победил «Салават Юлаев» в первом матче серии Кубка Гагарина
В Ярославле прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 1:0. Счёт в серии – 1-0 в пользу железнодорожников.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
08 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шалунов (Берёзкин, Рафиков) – 37:06 (5x5)
В первом периоде команды голов не забили. На 18-й минуте второго периода Максим Шалунов с передач Рушана Рафикова и Максима Берёзкина забросил шайбу в составе «Локомотива».
Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 10, 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.
* — при необходимости.
