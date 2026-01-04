Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Локомотив – Салават Юлаев, результат первого матча 8 апреля 2026, счет 1:0, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Локомотив» победил «Салават Юлаев» в первом матче серии Кубка Гагарина
Комментарии

В Ярославле прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 1:0. Счёт в серии – 1-0 в пользу железнодорожников.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
08 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шалунов (Берёзкин, Рафиков) – 37:06 (5x5)    

В первом периоде команды голов не забили. На 18-й минуте второго периода Максим Шалунов с передач Рушана Рафикова и Максима Берёзкина забросил шайбу в составе «Локомотива».

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 10, 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* — при необходимости.

Календарь Кубка Гагарина - 2026
Сетка Кубка Гагарина - 2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android