Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов высказался о поражении от «Локомотива»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в первом матче серии Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом» (0:1, 0-1).

— Хороший матч. Было достаточно моментов как у нас, так и у соперника. Они реализовали, а мы – нет.

— Только в реализации проблемы были?

— Есть, конечно. Мы встречаемся с чемпионом, ожидали, что они так будут играть, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии плей-офф состоятся 10, 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* — при необходимости.