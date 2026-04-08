Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов высказался о поражении от «Локомотива»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в первом матче серии Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом» (0:1, 0-1).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
08 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шалунов (Берёзкин, Рафиков) – 37:06 (5x5)
— Хороший матч. Было достаточно моментов как у нас, так и у соперника. Они реализовали, а мы – нет.
— Только в реализации проблемы были?
— Есть, конечно. Мы встречаемся с чемпионом, ожидали, что они так будут играть, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии плей-офф состоятся 10, 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.
* — при необходимости.
Комментарии
- 8 апреля 2026
