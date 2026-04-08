Козлов — о Жаровском: чувствуется разница – пацан играет с мужиками

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения в первом матче серии Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом» (0:1, 0-1) оценил игру форварда уфимского клуба Александра Жаровского.

— Жаровскому тяжело пока?

— Пацан 2007 года. Чувствуется разница – пацан играет с мужиками, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии плей-офф состоятся 10, 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* — при необходимости.

