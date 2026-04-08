«Хотите, чтобы каждую игру выигрывали?» Козлов о седьмом поражении подряд от «Локомотива»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения в первом матче серии Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом» (0:1, 0-1) высказался о неудачной серии уфимского клуба с железнодорожниками.

— Семь матчей проиграли подряд «Локомотиву», как побеждать?

— Они чемпионы. Вы хотите, чтобы мы каждую игру у них выигрывали? Если бы побеждали через одну, то в финале встретились бы с ними, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии плей-офф состоятся 10, 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* — при необходимости.