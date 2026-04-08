Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил победный старт серии с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» (1:0, 1-0) в первом матче серии Кубка Гагарина — 2026.

— Хочется начать серию с победы, особенно когда играешь дома. Первый период провели на хороших скоростях, играли в силовой агрессивный хоккей. В начале второго периода пришлось играть в меньшинстве, потеряли инициативу, чуть упал темп. В третьем сыграли очень умно, ведя в счёте. В самой концовке после удаления сыграли мужественно, много бросков было, Исаев сделал несколько спасений.

— Довольны, как справлялись со скоростью Уфы?

— Нельзя исключить полностью скорость соперника, но пришлось дополнительную работу делать в средней зоне. Ребята справились, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.