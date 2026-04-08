Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил победный старт серии с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» (1:0, 1-0) в первом матче серии Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
08 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шалунов (Берёзкин, Рафиков) – 37:06 (5x5)    

— Хочется начать серию с победы, особенно когда играешь дома. Первый период провели на хороших скоростях, играли в силовой агрессивный хоккей. В начале второго периода пришлось играть в меньшинстве, потеряли инициативу, чуть упал темп. В третьем сыграли очень умно, ведя в счёте. В самой концовке после удаления сыграли мужественно, много бросков было, Исаев сделал несколько спасений.

— Довольны, как справлялись со скоростью Уфы?
— Нельзя исключить полностью скорость соперника, но пришлось дополнительную работу делать в средней зоне. Ребята справились, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

