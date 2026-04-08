Сучков: «Салават» должен пользоваться сильной стороной — скоростью

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков подвёл итоги первого матча второго раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (0:1, 0-1).

– Плотная игра, вязкий хоккей. К чему готовились, то и увидели от соперника. Терпели, ждали своего момента, но где-то не повезло. У меня был шанс сравнять, были ещё моменты, но это плей-офф, так случается. Мы уже сталкивались с такой игрой на старте первого раунда, мы проходили это, так что вернёмся лучше.

– В концовке казалось, что «Локомотив» не устоит.

– Где-то их вратарь сыграл удачно. Мы делали почти всё возможное, бросали, закрывали обзор.

– За счёт чего «Салават» может улучшить свою игру ко второму матчу?

– Наверное, где-то сыграть проще, пользоваться нашей сильной стороной – скоростью. Они могут начать отбрасываться, инициатива перейдёт к нам, за счёт этого и стоит играть, — цитирует Сучкова сайт «Салавата Юлаева».