Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сучков: «Салават» должен пользоваться сильной стороной — скоростью

Сучков: «Салават» должен пользоваться сильной стороной — скоростью
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков подвёл итоги первого матча второго раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (0:1, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
08 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шалунов (Берёзкин, Рафиков) – 37:06 (5x5)    

– Плотная игра, вязкий хоккей. К чему готовились, то и увидели от соперника. Терпели, ждали своего момента, но где-то не повезло. У меня был шанс сравнять, были ещё моменты, но это плей-офф, так случается. Мы уже сталкивались с такой игрой на старте первого раунда, мы проходили это, так что вернёмся лучше.

– В концовке казалось, что «Локомотив» не устоит.
– Где-то их вратарь сыграл удачно. Мы делали почти всё возможное, бросали, закрывали обзор.

– За счёт чего «Салават» может улучшить свою игру ко второму матчу?
– Наверное, где-то сыграть проще, пользоваться нашей сильной стороной – скоростью. Они могут начать отбрасываться, инициатива перейдёт к нам, за счёт этого и стоит играть, — цитирует Сучкова сайт «Салавата Юлаева».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android