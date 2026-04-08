«Конечно, у меня есть желание работать». Ротенберг — о том, хочет ли возглавить «Динамо»

«Конечно, у меня есть желание работать». Ротенберг — о том, хочет ли возглавить «Динамо»
Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможной работе главным тренером бело-голубых.

– Все говорят о том, что вы можете возглавить «Динамо».
– Была же только что официальная пресс-конференция. Вы можете ещё раз её посмотреть. Там все ответы есть.

– Там было сказано, что решение по тренеру будет 20 апреля на совете директоров.
– Ждём, да. Ждём решения акционеров.

– Можно вас назвать одним из кандидатов на пост тренера?
– Это решение акционеров. Они будут выбирать.

– Вы бы сами хотели возглавить?
– Конечно, у меня есть желание работать. Я работаю сейчас главным тренером сборной «Россия 25». Меня это полностью устраивает, очень рад этому, — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».

Материалы по теме
Да придёт спаситель. Роман Ротенберг — единственный, кто может вытащить это «Динамо»
