Александр Жаровский: пусть будет загадкой, за счёт чего «Салават Юлаев» может прибавить

Александр Жаровский: пусть будет загадкой, за счёт чего «Салават Юлаев» может прибавить
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский высказался о первом матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (0:1, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
08 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шалунов (Берёзкин, Рафиков) – 37:06 (5x5)    

«Нужно было реализовать свои моменты. У нас хорошие шансы на победу. В концовке нужно было просто забить. Нам немного не повезло. Пусть будет загадкой, за счёт чего мы можем прибавить. Против «Локомотива» непросто играть, но у нас хорошие шансы. Всё ещё впереди. В плей-офф цена ошибки куда выше. Лишний раз не нужно обыгрывать, где-то стоит сыграть проще», — приводит слова Жаровского сайт КХЛ.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии плей-офф состоятся 10, 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* — при необходимости.

Материалы по теме
Козлов — о Жаровском: чувствуется разница – пацан играет с мужиками
