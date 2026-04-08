Александр Жаровский: пусть будет загадкой, за счёт чего «Салават Юлаев» может прибавить

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский высказался о первом матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (0:1, 0-1).

«Нужно было реализовать свои моменты. У нас хорошие шансы на победу. В концовке нужно было просто забить. Нам немного не повезло. Пусть будет загадкой, за счёт чего мы можем прибавить. Против «Локомотива» непросто играть, но у нас хорошие шансы. Всё ещё впереди. В плей-офф цена ошибки куда выше. Лишний раз не нужно обыгрывать, где-то стоит сыграть проще», — приводит слова Жаровского сайт КХЛ.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии плей-офф состоятся 10, 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* — при необходимости.