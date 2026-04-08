«Чайка» и «Ирбис» установили рекорд по продолжительности матча МХЛ

В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит матч 1/8 финала плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. Местная «Чайка» принимает на своём льду «Ирбис» из Казани. Идёт четвёртый овертайм, счёт равный — 2:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу нижегородского клуба.

Olimpbet МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:30 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Овертайм 5
2 : 2
ОТ
Ирбис
Казань
1:0 Фёдоров (Муханов, Пугачёв) – 18:18 (5x5)     1:1 Вазиев (Гайнуллин, Сахапов) – 19:08 (5x5)     1:2 Коломыцев (Камалов) – 43:22 (5x5)     2:2 Яценко (Муханов, Анисимов) – 59:14 (6x5)    

Команды играют более 123 минут, что является новым рекордом МХЛ по продолжительности игры. Ранее самыми продолжительными матчами плей-офф МХЛ были:

«Авто» – «Толпар» (3:4 ОТ4), 122:56, 1/4 финала, четвёртый матч серии, 25 марта 2019 года;
«Белые Медведи» – «Ирбис» (2:1 ОТ3), 119:59, 1/8 финала, третий матч серии, 16 марта 2017 года.

Напомним, серии плей-офф МХЛ проводятся до трёх побед.

