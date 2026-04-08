«Чайка» и «Ирбис» установили рекорд по продолжительности матча МХЛ

В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит матч 1/8 финала плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. Местная «Чайка» принимает на своём льду «Ирбис» из Казани. Идёт четвёртый овертайм, счёт равный — 2:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу нижегородского клуба.

Команды играют более 123 минут, что является новым рекордом МХЛ по продолжительности игры. Ранее самыми продолжительными матчами плей-офф МХЛ были:

«Авто» – «Толпар» (3:4 ОТ4), 122:56, 1/4 финала, четвёртый матч серии, 25 марта 2019 года;

«Белые Медведи» – «Ирбис» (2:1 ОТ3), 119:59, 1/8 финала, третий матч серии, 16 марта 2017 года.

Напомним, серии плей-офф МХЛ проводятся до трёх побед.