«Я не знаю, конец это или нет». Александр Овечкин — о своём будущем

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о том, что влияет на его решение о будущем в клубе.

«Я не знаю. Как я уже говорил, это вопрос здоровья. Я поговорю со своей семьёй, поговорю с Тедом [Леонсисом], Крисом Патриком, и мы посмотрим, понимаете? Если бы мне было 35 или 25, это одно дело. Но когда тебе 40, ты думаешь о будущем. Игра меняется почти каждый год. В лигу приходит всё больше ребят, и вы можете видеть, насколько они быстры и мастеровиты. Очевидно, что тебе нужно приспособиться к новым условиям.

Я не знаю, конец это или нет. Мы разберёмся, нам нужно будет принять решение. В первую очередь это касается семьи, владельцев и меня лично», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».