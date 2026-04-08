Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я не знаю, конец это или нет». Александр Овечкин — о своём будущем

Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о том, что влияет на его решение о будущем в клубе.

«Я не знаю. Как я уже говорил, это вопрос здоровья. Я поговорю со своей семьёй, поговорю с Тедом [Леонсисом], Крисом Патриком, и мы посмотрим, понимаете? Если бы мне было 35 или 25, это одно дело. Но когда тебе 40, ты думаешь о будущем. Игра меняется почти каждый год. В лигу приходит всё больше ребят, и вы можете видеть, насколько они быстры и мастеровиты. Очевидно, что тебе нужно приспособиться к новым условиям.

Я не знаю, конец это или нет. Мы разберёмся, нам нужно будет принять решение. В первую очередь это касается семьи, владельцев и меня лично», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android