Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 8 апреля 2026 года

Сегодня, 8 апреля, прошёл первый игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей плей-офф КХЛ на 8 апреля 2026 года:
«Авангард» – ЦСКА — 3:0;
«Локомотив» – «Салават Юлаев» — 1:0.
Пары 1/4 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:
Группа А
«Локомотив» (1) – «Салават Юлаев» (5) — счёт в серии — 1-0;
«Авангард» (2) — ЦСКА (4) — счёт в серии — 1-0.
Группа Б
«Металлург» (1) – «Торпедо» (6);
«Динамо» Минск (2) – «Ак Барс» (3).
На стадии полуфиналов сыграют победители пар в каждой из групп.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года.