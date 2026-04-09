Чайка – Ирбис, результат четвёртого матча 8 апреля 2026, счет 2:3, плей-офф МХЛ 2025-2026

«Ирбис» обыграл «Чайку» в самом продолжительном матче МХЛ, команды ушли в пятый овертайм
Комментарии

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился матч четвертьфинала плей-офф МХЛ. Казанский «Ирбис» переиграл местную «Чайку» (3:2) и сравнял счёт в серии 1/8 финала. Команды одержали по две победы, решающая игра состоится 10 апреля в Казани.

Olimpbet МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:30 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
ОТ
Ирбис
Казань
1:0 Фёдоров (Муханов, Пугачёв) – 18:18 (5x5)     1:1 Вазиев (Гайнуллин, Сахапов) – 19:08 (5x5)     1:2 Коломыцев (Камалов) – 43:22 (5x5)     2:2 Яценко (Муханов, Анисимов) – 59:14 (6x5)     2:3 Иванов (Камалов) – 142:49 (5x5)    

Шайбами в составе «Чайки» отметились Виктор Фёдоров и Александр Яценко. У «Ирбиса» отличились Карим Вазиев, Илья Коломыцев и Даниил Иванов, забросивший шайбу в пятом овертайме.

Таким образом, эта встреча стала самой продолжительной в истории МХЛ, команды провели на льду 142 минуты и 49 секунд. Ранее рекорд удерживал матч «Авто» и «Толпара» четвертьфинальной серии 2019 года, когда команды отыграли 122 минуты и 56 секунд.

