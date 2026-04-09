«Ирбис» обыграл «Чайку» в самом продолжительном матче МХЛ, команды ушли в пятый овертайм

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился матч четвертьфинала плей-офф МХЛ. Казанский «Ирбис» переиграл местную «Чайку» (3:2) и сравнял счёт в серии 1/8 финала. Команды одержали по две победы, решающая игра состоится 10 апреля в Казани.

Шайбами в составе «Чайки» отметились Виктор Фёдоров и Александр Яценко. У «Ирбиса» отличились Карим Вазиев, Илья Коломыцев и Даниил Иванов, забросивший шайбу в пятом овертайме.

Таким образом, эта встреча стала самой продолжительной в истории МХЛ, команды провели на льду 142 минуты и 49 секунд. Ранее рекорд удерживал матч «Авто» и «Толпара» четвертьфинальной серии 2019 года, когда команды отыграли 122 минуты и 56 секунд.