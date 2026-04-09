Радулов показывал «сердечко», за «Салават» болел даже Йода. Яркие фото победы «Локомотива»

8 апреля на стадионе «Арена 2000» в Ярославле прошёл первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Локомотив» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу железнодорожников.

Лучшие кадры матча «Локомотив» — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

Единственная шайба во встрече была заброшена на 38-й минуте. Её автором стал центрфорвард «Локомотива» Максим Шалунов, которому ассистировали Рушан Рафиков и Максим Берёзкин.

Второй матч четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев» пройдёт в Ярославле 10 апреля.

