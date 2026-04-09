Стало известно, с кем будет конкурировать Овечкин за приз «Билл Мастертон Трофи»

Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA) объявила номинантов на премию имени Билла Мастертона 2026 года. Трофей ежегодно вручается игроку лиги, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

В число номинантов вошёл российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Полный список номинантов

Вилле Хуссо («Анахайм Дакс»), Чарли Макэвой («Бостон Брюинз»), Расмус Далин («Баффало Сэйбрз»), Девин Кули («Калгари Флэймз»), Тейлор Холл («Каролина Харрикейнз»), Спенсер Найт («Чикаго Блэкхоукс»), Габриэль Ландеског («Колорадо Эвеланш»), Бун Дженнер («Коламбус Блю Джекетс»), Джейми Бенн («Даллас Старз»), Доминик Шайн («Детройт Ред Уингз»), Коннор Ингрэм («Эдмонтон Ойлерз»), Брэд Маршан («Флорида Пантерз»), Анже Копитар («Лос-Анджелес Кингз»), Йеспер Валльстедт («Миннесота Уайлд»), Майк Мэтисон («Монреаль Канадиенс»), Оззи Висблатт («Нэшвилл Предаторз»), Бренден Диллон («Нью-Джерси Девилз»), Кайл Палмьери («Нью-Йорк Айлендерс»), Мэттью Робертсон («Нью-Йорк Рейнджерс»), Линус Улльмарк («Оттава Сенаторз»), Гарретт Уилсон («Филадельфия Флайерз»), Энтони Манта («Питтсбург Пингвинз»), Лоран Броссуа («Сан-Хосе Шаркс»), Джордан Эберле («Сиэтл Кракен»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»), Даррен Рэддиш («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Оливер Экман-Ларссон («Торонто Мэйпл Лифс»), Клейтон Келлер («Юта Маммот»), Кевин Ланкинен («Ванкувер Кэнакс»), Акира Шмид («Вегас Голден Найтс»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Джонатан Тэйвз («Виннипег Джетс»).

Три кандидата, набравшие наибольшее количество голосов по результатам второго тура голосования среди членов организации, будут объявлены финалистами. Трофей Мастертона, а также другие главные награды НХЛ, будут вручены позже этой весной.

