Торонто Мэйпл Лифс — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 9 апреля 2026, счёт 0:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Вашингтон» обыграл «Торонто» в матче НХЛ. Овечкин — без очков, вратаря хозяев заменили
В ночь с 8 на 9 апреля на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:0

НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2026, четверг. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
0 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Бовиллье, Фехервари) – 13:22     0:2 Леонард (Уилсон) – 20:40     0:3 Фехервари (Строум, Сурдиф) – 22:53     0:4 Хатсон (Протас, Протас) – 56:10    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский нападающий Дилан Строум, американский форвард Райан Леонард, защитник из Словакии Мартин Фехервари, а также американский игрок обороны Коул Хатсон (в пустые ворота). Российский форвард Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков. Другой российский хоккеист в матче Иван Мирошниченко в данной встрече результативными действиями не отметился, но завершил её с показателем полезности «+1».

Отметим, на 38-й минуте встречи хозяева льда заменили вратаря Джозефа Уолла на другого американца Энтони Столарза. На тот момент столичная команда вела в счёте — 3:0.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Торонто» проведёт на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс» 10 апреля. «Вашингтон» завершит гостевую серию и встретится с «Питтсбург Пингвинз» 11 апреля.

