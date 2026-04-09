«Вашингтон» обыграл «Торонто» в матче НХЛ. Овечкин — без очков, вратаря хозяев заменили

В ночь с 8 на 9 апреля на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:0

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский нападающий Дилан Строум, американский форвард Райан Леонард, защитник из Словакии Мартин Фехервари, а также американский игрок обороны Коул Хатсон (в пустые ворота). Российский форвард Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков. Другой российский хоккеист в матче Иван Мирошниченко в данной встрече результативными действиями не отметился, но завершил её с показателем полезности «+1».

Отметим, на 38-й минуте встречи хозяева льда заменили вратаря Джозефа Уолла на другого американца Энтони Столарза. На тот момент столичная команда вела в счёте — 3:0.

Следующий матч «Торонто» проведёт на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс» 10 апреля. «Вашингтон» завершит гостевую серию и встретится с «Питтсбург Пингвинз» 11 апреля.