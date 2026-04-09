Нью-Йорк Рейнджерс — Баффало Сэйбрз, результат матча 9 апреля 2026, счёт 3:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Рейнджерс» с Шестёркиным и Гавриковым проиграли «Баффало» в результативном матче
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Маклауд (Цукер, Тимминс) – 04:40     0:2 Бенсон (Далин, Байрэм) – 08:58     1:2 Лафреньер (Фокс, Миллер) – 19:21 (pp)     2:2 Лафреньер (Фортескью) – 22:57     3:2 Фокс (Трочек, Зибанеджад) – 34:44 (pp)     3:3 Так (Кребс, Томпсон) – 45:51     3:4 Цукер (Маклауд) – 47:14     3:5 Бенсон (Доун) – 58:45    

В составе «Рейнджерс» забивали Алекси Лафреньер (дважды) и Адам Фокс. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 22 сейва. Защитник Владислав Гавриков не отметился результативными действиями.

За «Баффало» отличились Райан Маклауд, Зак Бенсон (дважды), Алекс Так и Джейсон Цукер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата «Рейнджерс» встретятся с «Даллас Старз», а «Баффало» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Матчи пройдут 12 и 10 апреля соответственно.

