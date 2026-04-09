«Рейнджерс» с Шестёркиным и Гавриковым проиграли «Баффало» в результативном матче

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 5:3.
В составе «Рейнджерс» забивали Алекси Лафреньер (дважды) и Адам Фокс. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 22 сейва. Защитник Владислав Гавриков не отметился результативными действиями.
За «Баффало» отличились Райан Маклауд, Зак Бенсон (дважды), Алекс Так и Джейсон Цукер.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче регулярного чемпионата «Рейнджерс» встретятся с «Даллас Старз», а «Баффало» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Матчи пройдут 12 и 10 апреля соответственно.
- 9 апреля 2026
