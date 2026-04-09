Ситуация «Вашингтона» в борьбе за выход в Кубок Стэнли за три матча до конца регулярки

«Вашингтон Кэпиталз» 9 апреля всухую победил в матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:0. Этот результат немного улучшил положение команды, за которую выступает форвард Александр Овечкин, борьбу за попадание в Кубок Стэнли.

На данный момент «Кэпиталз» занимают 12-е место в Восточной конференции, набрав 89 очков после 79 матчей. Выше располагаются «Коламбус Блю Джекетс» (90 очков в 77 играх, 11-е место), «Детройт Ред Уингз» с 89 очками после 78 встреч и «Нью-Йорк Айлендерс» с аналогичными показателями (11-е место).

В зоне плей-офф находятся «Филадельфия Флайерз» (92 очков в 78 играх, 8-е место) и «Оттава Сенаторз» (92 очка в 78 матчах, 7-е место). Шестую позицию занимает «Бостон Брюинз», имеющий в активе 96 очков.

До завершения регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести три матча: две встречи с «Питтсбург Пингвинз» (в гостях и дома), а также выездной матч с «Коламбус Блю Джекетс».

В таблице Столичного дивизиона «Вашингтон Кэпиталз» занимает шестое место, имея в активе 89 очков после 79 матчей. Выше располагаются «Филадельфия Флайерз» (92 очка в 78 встречах, 3-е место), «Коламбус Блю Джекетс» (90 очков в 78 играх, 4-е место) и«Нью-Йорк Айлендерс» (89 очков в 78 матчах, 5-е место). На второй строчке идёт «Питтсбург Пингвинз», набравший 96 очков.

