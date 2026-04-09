«Эдмонтон» обыграл на выезде «Сан-Хосе» благодаря хет-трику Макдэвида. У Подколзина — 1+1

В ночь с 8 на 9 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Эс-Эй-Пи-центра» (Сан-Хосе, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе хозяев голами отметились канадский нападающий Маклин Селебрини, забивший с передачи российского защитника Дмитрий Орлова, и Кифер Шервуд. Нападающий Игорь Чернышев результативными действиями не отметился.

У гостей шайбы забрасывали Коннор Макдэвид (3+2), Джек Рословик (1+1) и Василий Подколзин (1+1).

«Сан-Хосе» набрал 81 очко и расположился на 10-м месте в таблице Западной конференции. У «Эдмонтона» 90 очков и четвёртая строчка в турнирной таблице Запада.