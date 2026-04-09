«Эдмонтон» обыграл на выезде «Сан-Хосе» благодаря хет-трику Макдэвида. У Подколзина — 1+1

В ночь с 8 на 9 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Эс-Эй-Пи-центра» (Сан-Хосе, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе хозяев голами отметились канадский нападающий Маклин Селебрини, забивший с передачи российского защитника Дмитрий Орлова, и Кифер Шервуд. Нападающий Игорь Чернышев результативными действиями не отметился.
У гостей шайбы забрасывали Коннор Макдэвид (3+2), Джек Рословик (1+1) и Василий Подколзин (1+1).
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Сан-Хосе» набрал 81 очко и расположился на 10-м месте в таблице Западной конференции. У «Эдмонтона» 90 очков и четвёртая строчка в турнирной таблице Запада.
- 9 апреля 2026
-
08:30
-
08:20
-
07:56
-
07:50
-
07:30
-
06:33
-
05:28
-
05:12
-
04:50
-
04:07
-
02:45
-
00:27
-
00:17
- 8 апреля 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:23
-
23:13
-
22:48
-
22:32
-
22:16
-
22:12
-
22:10
-
22:08
-
22:00
-
21:41
-
21:23
-
21:07
-
20:58
-
20:55
-
20:46
-
20:44
-
20:40
-
20:33
-
20:31
-
20:25