Сан-Хосе Шаркс – Эдмонтон Ойлерз, результат матча 9 апреля 2026, счет 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Эдмонтон» обыграл на выезде «Сан-Хосе» благодаря хет-трику Макдэвида. У Подколзина — 1+1
В ночь с 8 на 9 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Эс-Эй-Пи-центра» (Сан-Хосе, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Селебрини (Орлов, Смит) – 04:27 (pp)     1:1 Макдэвид (Бушар, Подколзин) – 06:18 (pp)     1:2 Подколзин (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 18:38 (pp)     1:3 Рословик (Макдэвид) – 23:33 (pp)     2:3 Шервуд (Веннберг) – 24:37     2:4 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 25:53     2:5 Макдэвид (Рословик) – 34:13    

В составе хозяев голами отметились канадский нападающий Маклин Селебрини, забивший с передачи российского защитника Дмитрий Орлова, и Кифер Шервуд. Нападающий Игорь Чернышев результативными действиями не отметился.

У гостей шайбы забрасывали Коннор Макдэвид (3+2), Джек Рословик (1+1) и Василий Подколзин (1+1).

«Сан-Хосе» набрал 81 очко и расположился на 10-м месте в таблице Западной конференции. У «Эдмонтона» 90 очков и четвёртая строчка в турнирной таблице Запада.

