Овечкин не забил в четвёртой игре подряд

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забить в четвёртом матче регулярного чемпионата НХЛ подряд.

«Вашингтон» обыграл «Торонто» со счетом 4:0 в гостевом поединке. Российский нападающий результативными действиями не отметился.

В нынешнем сезоне Овечкин забил 31 гол и отдал 30 результативных передач.

На данный момент в регулярных чемпионатах НХЛ у 40‑летнего Овечкина 928 заброшенных шайб. С учетом плей‑офф это второй показатель после канадца Уэйна Гретцки (1016) — у россиянина 1005 голов.

Материалы по теме
Великий рекорд, о котором забыли. Год назад Овечкин обошёл Гретцки, но сейчас всем плевать
Великий рекорд, о котором забыли. Год назад Овечкин обошёл Гретцки, но сейчас всем плевать
