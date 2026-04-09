Ситуация в гонке бомбардиров НХЛ между Кучеровым, Макдэвидом и Маккинноном на 9 апреля

Ситуация в гонке бомбардиров НХЛ на утро 9 апреля изменилась.

Первое место в гонке бомбардиров, как и ранее, занимает нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — 133 (47+86) очка. На втором месте по-прежнему находится российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, на счету которого 127 (43+84) очков. На третьей строчке располагается Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — в его активе 123 (51+72) очка.

Напомним, этой ночью Макдэвид в матче с «Сан-Хосе» оформил хет-трик и отдал две голевые передачи, Кучеров и Маккиннон сегодня не играли.

