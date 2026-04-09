Овечкин записал видеообращение для Акинфеева в честь 40-летнего юбилея вратаря

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» и капитан команды Александр Овечкин высказал пожелания голкиперу столичного ЦСКА Игорю Акинфееву. Вчера, 9 апреля, Акинфееву исполнилось 40 лет. Овечкин записал для Акинфеева видеообращение, которое было опубликовано в телеграм-канале его команды 8 апреля.

«Игорь, привет! Хочу поздравить тебя с днём рождения! Хочу пожелать успехов тебе, твоей семье! Здоровья, любви, счастья, благополучия! Всего самого лучшего, обнимаю, дорогой! С днём рождения!» — сказал Овечкин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале команды звёздного хоккеиста.

Акинфеев всю свою профессиональную карьеру футболиста провёл в ЦСКА. В составе армейцев вратарь несколько раз становился чемпионом России и обладателем Кубка страны, а также выигрывал Кубок УЕФА.

