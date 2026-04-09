Результаты матчей НХЛ на 9 апреля 2026 года

В ночь на 9 апреля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Баффало Сэйбрз» — 3:5;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Вашингтон Кэпиталз» — 0:4;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Эдмонтон Ойлерз» — 2:5.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги со 106 очками после 78 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» со 112 очками после 77 игр.