Рон Фрэнсис покинет пост президента «Сиэтла» по завершении регулярного сезона

Президент «Сиэтл Кракен» Рон Фрэнсис покинет свой пост по завершении регулярного сезона, сообщает пресс-служба клуба. Фрэнсис также был первым генеральным менеджером новой франшизы, нанятым 18 июля 2019 года перед дебютом команды в сезоне-2021/2022.

«Для меня было честью помогать в создании и руководстве «Сиэтл Кракен» в течение последних семи лет. Я горжусь культурой, которую мы создали, людьми, которых объединили, и достигнутыми нами результатами, включая исторический первый выход в плей-офф. Хочу поблагодарить всю нашу группу владельцев, всех сотрудников организации и наших невероятных болельщиков за их непоколебимую поддержку. У этой организации светлое будущее, благодарен за то, что был у её истоков», — цитирует Фрэнсиса пресс-служба клуба.

«Сиэтл Кракен» на данный момент отстаёт на девять очков от «Нэшвилл Предаторз», который борется за второе место в уайлд-кард.