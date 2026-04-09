Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рон Фрэнсис покинет пост президента «Сиэтла» по завершении регулярного сезона

Комментарии

Президент «Сиэтл Кракен» Рон Фрэнсис покинет свой пост по завершении регулярного сезона, сообщает пресс-служба клуба. Фрэнсис также был первым генеральным менеджером новой франшизы, нанятым 18 июля 2019 года перед дебютом команды в сезоне-2021/2022.

«Для меня было честью помогать в создании и руководстве «Сиэтл Кракен» в течение последних семи лет. Я горжусь культурой, которую мы создали, людьми, которых объединили, и достигнутыми нами результатами, включая исторический первый выход в плей-офф. Хочу поблагодарить всю нашу группу владельцев, всех сотрудников организации и наших невероятных болельщиков за их непоколебимую поддержку. У этой организации светлое будущее, благодарен за то, что был у её истоков», — цитирует Фрэнсиса пресс-служба клуба.

«Сиэтл Кракен» на данный момент отстаёт на девять очков от «Нэшвилл Предаторз», который борется за второе место в уайлд-кард.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android